Trump minaccia dazi per chi lo ostacola sulla Groenlandia I danesi | l' isola è sotto la Nato

Gli Stati Uniti, sotto la minaccia di misure commerciali, hanno espresso fermezza riguardo alle attività in Groenlandia, un territorio sotto la protezione della NATO e di interesse strategico per diversi Paesi. La Danimarca, che esercita sovranità sull'isola, invita gli alleati europei a partecipare a esercitazioni militari nella regione, mentre una delegazione bipartisan di parlamentari statunitensi si reca in visita, sottolineando l’importanza di un’attenzione condivisa sulla sicurezza e la cooperazione internazionale in questa area.

Il governo della Danimarca tiene il punto sulla Groenlandia ma, nello stesso tempo, cerca di attenuare le tensioni con Donald Trump. Da Washington, invece, il presidente americano non solo insiste,(«la Groenlandia ci serve per la nostra sicurezza»), ma minaccia di imporre dazi nei confronti dei Paesi che «non accetteranno i piani americani» sulla grande Isola dell'Artico. Il problema è che questi «piani» non sono affatto chiari. Un giro di telefonate tra fonti della Nato e dell'Unione europea non risolve i dubbi. Prevale la convinzione che Trump non darà il via libera a un'operazione militare nell'Isola.

Trump minaccia dazi per i Paesi contrari a controllo Usa sulla Groenlandia - Trump ha evocato la possibilità di imporre dazi sui prodotti farmaceutici nei confronti dei Paesi che ostacolano la presa della Groenlandia.

Trump: 'Dazi a chi mi ostacola sulla Groenlandia'. Mosca: 'Fa parte della Danimarca'

Groenlandia, Trump minaccia dazi per chi non si allinea

