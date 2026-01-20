Groenlandia nuovo record di piaggeria di Rutte | Caro Donald non vedo l’ora di vederti Tuo Mark E Trump pubblica il messaggio

Il recente scambio di messaggi tra il primo ministro olandese Rutte e Donald Trump ha attirato l’attenzione internazionale. In un tono cordiale e diretto, i due leader condividono commenti sulle rispettive attività e successi globali, evidenziando un dialogo che riflette le dinamiche diplomatiche e politiche attuali. Questa comunicazione, pubblicata da Trump, offre uno spaccato sulle relazioni tra figure di spicco e le strategie di comunicazione nel contesto internazionale.

"Signor Presidente, caro Donald – ciò che hai realizzato oggi in Siria è incredibile. Userò i miei contatti con i media a Davos per mettere in luce il tuo lavoro lì, a Gaza, e in Ucraina. Mi impegno a trovare una soluzione per la Groenlandia. Non vedo l'ora di vederti. Tuo, Mark ". Il Donald in questione e Donald Trump e il "Mark" che firma con una compiacenza che tracima nell'adulazione è Mark Rutte, segretario generale della Nato. Il testo è un messaggio privato inviato da Rutte a Trump, che quest'ultimo ha divulgato nelle scorse ore sul suo social Truth. L'sms va contestualizzato. Mentre gli appetiti del presidente degli Stati Uniti sul territorio autonomo della Danimarca crea un profonda fattura tra Washington e la Nato, dal Dopoguerra a oggi (ma chissà ancora per quanto) il pilastro fondamentale della difesa europea e del mondo occidentale, il segretario generale dell'Alleanza lo elogia derubricando la questione a un generico impegno personale a "trovare una soluzione". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, nuovo record di piaggeria di Rutte: "Caro Donald, non vedo l'ora di vederti. Tuo, Mark". E Trump pubblica il messaggio

