trump pubblica un messaggio privato di macron sui social anche la bandiera usa in groenlandia

Il presidente Donald Trump ha condiviso sui social Truth un'immagine di un messaggio privato inviato da Emmanuel Macron. La pubblicazione include anche una foto della bandiera degli Stati Uniti in Groenlandia, attirando l'attenzione su temi diplomatici e geopolitici tra i due leader. La vicenda solleva interrogativi sulle comunicazioni private tra i capi di stato e le implicazioni diplomatiche di questa condivisione pubblica.

Il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio privato inviato da Emmanuel Macron. Il presidente francese si propone per organizzare un incontro del G7 a Parigi per giovedì pomeriggio, al quale potrebbe anche invitare a margine i russi, nonché i danesi, in cui ipotizza di discutere della Groenlandia. Nel messaggio inoltre il presidente francese propone a Trump di cenare insieme a Parigi giovedì sera. “Amico mio, siamo perfettamente allineati sulla Siria e possiamo fare grandi cose sull’Iran. Non capisco cosa stai facendo in Groenlandia”, si legge nel messaggio di Macron. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump pubblica sui social la bandiera Usa in Groenlandia: “Dobbiamo averla”. E minaccia una tassa sui vini del 200%Recentemente, Donald Trump ha condiviso sui social una foto con la bandiera americana in Groenlandia, affermando che gli Stati Uniti devono averla.

Trump minaccia Macron: “Applicherò dazi del 200% sui suoi vini”. E pubblica un suo messaggio privato. Parigi: “Inaccettabile”Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 200% sui vini francesi di Macron, pubblicando anche un messaggio privato.

