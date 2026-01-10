Donald Trump minaccia di nuovo la Groenlandia e tiene d’occhio l’Iran
Donald Trump ha nuovamente espresso interesse per la Groenlandia, sottolineando il suo obiettivo di acquisire il territorio, che appartiene alla Danimarca. Contestualmente, il presidente ha anche rivolto attenzione all’Iran, mantenendo alta la tensione internazionale. Queste dichiarazioni evidenziano le strategie degli Stati Uniti in ambito geopolitico e le dinamiche di potere che coinvolgono le regioni artiche e mediorientali.
Donald Trump ha lanciato un minaccioso avvertimento alla Groenlandia, ribadendo il suo progetto di acquisire il territorio artico, parte del Regno di Danimarca. Nel corso di un incontro con i dirigenti del settore petrolifero e del gas, il presidente statunitense ha dichiarato: «Faremo qualcosa per la Groenlandia, che le piaccia o no». Le mire sulla Groenlandia. «Se non lo facciamo, la Russia o la Cina prenderanno il controllo della Groenlandia, e non avremo né la Russia né la Cina come vicini», ha detto. «Quindi faremo qualcosa con la Groenlandia, sia con le buone che con le cattive». Trump ha poi ripetuto di aver “salvato” la NATO, insistendo sul suo continuo sostegno all’alleanza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
