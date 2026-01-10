Donald Trump ha nuovamente espresso interesse per la Groenlandia, sottolineando il suo obiettivo di acquisire il territorio, che appartiene alla Danimarca. Contestualmente, il presidente ha anche rivolto attenzione all’Iran, mantenendo alta la tensione internazionale. Queste dichiarazioni evidenziano le strategie degli Stati Uniti in ambito geopolitico e le dinamiche di potere che coinvolgono le regioni artiche e mediorientali.

Donald Trump ha lanciato un minaccioso avvertimento alla Groenlandia, ribadendo il suo progetto di acquisire il territorio artico, parte del Regno di Danimarca. Nel corso di un incontro con i dirigenti del settore petrolifero e del gas, il presidente statunitense ha dichiarato: «Faremo qualcosa per la Groenlandia, che le piaccia o no». Le mire sulla Groenlandia. «Se non lo facciamo, la Russia o la Cina prenderanno il controllo della Groenlandia, e non avremo né la Russia né la Cina come vicini», ha detto. «Quindi faremo qualcosa con la Groenlandia, sia con le buone che con le cattive». Trump ha poi ripetuto di aver “salvato” la NATO, insistendo sul suo continuo sostegno all’alleanza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Donald Trump minaccia di nuovo la Groenlandia (e tiene d’occhio l’Iran)

Leggi anche: Venezuela, ora Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran: “Voglio anche la Groenlandia, ci serve”

Leggi anche: Dopo il Venezuela, Trump minaccia altri interventi militari e mette nel mirino Groenlandia, Colombia e Iran

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trump e le Americhe, oltre Maduro; Trump minaccia Colombia e Messico: «Qualcosa va fatto anche lì». Un americano su tre approva il blitz in Venezuela; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado.

Venezuela, Trump minaccia nuovo attacco. E poi: "Vedrei bene un'operazione in Colombia" - La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mantenendo un canale di comunicazione, pur non ... iltempo.it