Groenlandia negoziati oltre le provocazioni La finestra transatlantica di Trump

La recente notte europea ha visto un intenso scambio tra Donald Trump e altri leader, con focus sulla Groenlandia. Tra annunci, mappe provocatorie e messaggi pubblici e privati, il dibattito evidenzia tensioni nell’alleanza transatlantica. Questi sviluppi rischiano di approfondire divisioni che potrebbero essere sfruttate da potenze rivali, mettendo in discussione gli interessi strategici degli Stati Uniti e della loro relazione con l’Europa.

Ennesima nottata europea impegnativa con Donald Trump, preso sui social da annunci, mappe provocatorie e messaggi privati (con il francese Emmanuel Macron ) resi pubblici, tutto all'interno di un dibattito sensibile sulla Groenlandia, che rischia di esporre divisioni nell'asse transatlantico di cui potrebbero beneficiare i rivali dell'emisfero occidentale che il presidente statunitense intende dominare e proteggere come interesse nazionale strategico primario. Trump ha raccontato (tramite un altro messaggio privato pubblicato anche questo sul suo social network Truth) di una conversazione "molto positiva" con il segretario generale della Nato Mark Rutte e di un accordo per incontrare a Davos "le varie parti" coinvolte nel dossier Groenlandia.

