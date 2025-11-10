Australia Argentina e Groenlandia La tela di Trump oltre la Cina sulle terre rare
Una tela, che prende forma e corpo, un intreccio dopo l’altro. Donald Trump forse non si fida poi così tanto dell’accordo con la Cina portato a casa alla fine di ottobre. Il dividendo geopolitico c’è tutto, certo, se non altro perché Washington ha portato a casa la ripresa delle forniture di metalli critici, fondamentali per la tenuta delle industrie della Difesa e della tecnologia. E le stesse Borse, hanno applaudito all’intesa. L’onda lunga della tregua tra prima e seconda economia mondiale racconta, poi, della sospensione, proprio questa domenica, da parte di Pechino del divieto di esportazione verso gli Stati Uniti di gallio, germanio e antimonio. 🔗 Leggi su Formiche.net
Argomenti simili trattati di recente
31 ottobre 1993 Spareggio Mondiale USA ’94 – Andata Australia 1 – Argentina 1 ? Combatte, lotta, insiste e mette in mezzo… Gol di Abel Balbo, che tiene viva la speranza dell’Albiceleste! Una gara durissima a Sydney, la prima tappa del cammino v - facebook.com Vai su Facebook
Australia, Argentina e Groenlandia. La tela di Trump, oltre la Cina, sulle terre rare - Donald Trump forse non si fida poi così tanto dell’accordo con la Cina portato a casa alla fine di ottobre. Da formiche.net
Argentina-Australia, Mondiali 2022: diretta tv, probabili formazioni, pronostici - L’esordio shock con l’Arabia Saudita, sconfitta che a Buenos Aires e dintorni faranno fatica a dimenticare anche negli anni a venire, non ha impedito all’Argentina di portare a casa il primo obiettivo ... Secondo ilveggente.it