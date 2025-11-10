Una tela, che prende forma e corpo, un intreccio dopo l’altro. Donald Trump forse non si fida poi così tanto dell’accordo con la Cina portato a casa alla fine di ottobre. Il dividendo geopolitico c’è tutto, certo, se non altro perché Washington ha portato a casa la ripresa delle forniture di metalli critici, fondamentali per la tenuta delle industrie della Difesa e della tecnologia. E le stesse Borse, hanno applaudito all’intesa. L’onda lunga della tregua tra prima e seconda economia mondiale racconta, poi, della sospensione, proprio questa domenica, da parte di Pechino del divieto di esportazione verso gli Stati Uniti di gallio, germanio e antimonio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Australia, Argentina e Groenlandia. La tela di Trump, oltre la Cina, sulle terre rare