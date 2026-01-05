Trump ora vuole la Groenlandia | artico e terre rare Ecco perché ora potrebbe occuparla

Recentemente, Donald Trump ha manifestato interesse per la Groenlandia, evidenziando motivazioni strategiche legate all’Artico e alle risorse di terre rare. Questa mossa suscita reazioni, con la Danimarca che esprime preoccupazione. La situazione si inserisce in un contesto internazionale complesso, dove le questioni di sovranità e risorse naturali assumono un ruolo centrale. Analizzare le motivazioni e le implicazioni di questa proposta aiuta a comprendere meglio gli sviluppi geopolitici nella regione artica.

Groenlandia, il tesoro sommerso dell'Isola artica che fa gola a Trump: uranio, oro, diamanti e rubini - L'anno appena passato, a detta della premier danese, era stato caratterizzato da «minacce, pressioni e ... ilmessaggero.it

Le nuove parole di Donald Trump sulla Groenlandia e l’ultimatum a Rodriguez - Il Presidente americano ha ribadito l’importanza della Groenlandia per la difesa degli Stati Uniti, puntando il territorio artico come obiettivo strategico. novella2000.it

