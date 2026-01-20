Grazia Di Michele contro Fazio | In tv solo artisti adatti a ogni occasione

Grazia Di Michele ha commentato sui social la sua mancata partecipazione allo speciale dedicato a Ornella Vanoni, trasmesso su Nove. La cantante e insegnante di musica ha espresso il suo disappunto, sottolineando come spesso in televisione vengano invitati artisti scelti in base a criteri che privilegiano l’adattabilità più che la qualità artistica. La sua riflessione invita a riflettere sui criteri di selezione degli ospiti in programmi televisivi dedicati alla musica.

Grazia Di Michele, cantante e insegnante di musica, ha scelto i social per esprimere il suo disappunto per non essere stata invitata allo speciale “ Ornella senza fine ”, andato in onda domenica sul Nove in omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa a novembre 2025 all’età di 91 anni. Nel suo lungo post su Facebook, si rivolge direttamente a Fabio Fazio, sottolineando il rammarico di non aver potuto partecipare a un evento che celebrava un’amica e collega con cui ha condiviso anni di lavoro e amicizia. “Uno strappo alla regola”. La cantautrice non mette in dubbio il diritto degli altri ospiti di partecipare, ma invita a un cambiamento: " Sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams, adatti a ogni tipo di evento, Sanremo, concerti di Natale, Battiti live o manifestazioni religiose ", scrive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

