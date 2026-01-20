Grazia Di Michele contro Fazio | In tv solo artisti adatti ad ogni evento

Grazia Di Michele esprime il suo disappunto riguardo alla selezione di artisti in televisione, sottolineando come spesso si prediligano figure adatte a ogni evento, a scapito della diversità e della qualità artistica. La sua riflessione evidenzia il rischio di un’omologazione che limita l’offerta culturale e artistica, lasciando spazio a poche figure consolidate e riducendo le possibilità di rappresentare un panorama più vario e autentico.

(Adnkronos) – Una critica all'omologazione televisiva e il rammarico per un'esclusione che sa di occasione mancata. Con un lungo post pubblicato su Facebook, la cantautrice Grazia Di Michele si rivolge direttamente a Fabio Fazio per lo speciale di Che tempo che fa' dal titolo 'Ornella senza fine', andato in onda domenica sul Nove per celebrare Ornella Vanoni a poche settimane dalla morte. "Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non esserci stata ieri per l'omaggio a Ornella", esordisce la cantautrice. Un suo invito, dunque, sarebbe stata l'occasione "per portare in TV anche delle storie artistiche fuori dagli hype, ma che hanno una ragione vera e profonda di condivisione".

