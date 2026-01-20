Grazia Di Michele accusa il ‘circoletto’ della musica | Vanoni ricordata solo con artisti con tanti streams un evento che sa di omologazione

Grazia Di Michele critica il modo in cui la musica viene percepita e valorizzata oggi, sottolineando come artisti come la Vanoni siano ricordati principalmente in base ai streams e alla loro omologazione nel panorama musicale. La questione del ‘circoletto’ torna a essere al centro del dibattito, questa volta nel contesto musicale, evidenziando una certa standardizzazione e perdita di autenticità nel modo di celebrare i grandi della musica italiana.

Il tema del ‘circoletto’ torna a far parlare ma questa volta il cinema non c’entra. È la musica a tenere banco con quei cantanti ormai “adatti ad ogni tipo di evento”, che sia Sanremo o uno speciale per ricordare una artista che non c’è più. Parola di Grazia Di Michele, che non le manda dire dopo il mancato invito a partecipare a Ornella Senza Fine di domenica sera sul Nove. Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non esserci stata ieri per l’omaggio a Ornella. Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o Una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno è il ‘pacato’ sfogo via social che l’ex insegnante di Amici rivolge a Fabio Fazio il giorno dopo lo speciale su Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

