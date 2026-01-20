La terza puntata del progetto che racconta la storia di Pietro Savastano ha registrato dei dati di ascolto molto positivi. La serie Sky Gomorra - Le origini, il progetto prequel della saga crime che ha ottenuto il successo internazionale, sta continuando a registrare un aumento nei dati di ascolto. Come riporta l'ANSA, la storia ambientata negli anni '70 con al centro Pietro Savastano sembra stia conquistando il pubblico episodio dopo episodio, raggiungendo cifre record. I dati ottenuti con le prime tre puntate di Gomorra - Le Origini I primi due episodi della serie sono stati visti attualmente da 734mila spettatori medi in Total Audience. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gomorra - Le origini: le visualizzazioni della serie prequel continuano a crescere con il terzo episodio

