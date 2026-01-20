Gomorra - Le origini | le visualizzazioni della serie prequel continuano a crescere con il terzo episodio
La terza puntata del progetto che racconta la storia di Pietro Savastano ha registrato dei dati di ascolto molto positivi. La serie Sky Gomorra - Le origini, il progetto prequel della saga crime che ha ottenuto il successo internazionale, sta continuando a registrare un aumento nei dati di ascolto. Come riporta l'ANSA, la storia ambientata negli anni '70 con al centro Pietro Savastano sembra stia conquistando il pubblico episodio dopo episodio, raggiungendo cifre record. I dati ottenuti con le prime tre puntate di Gomorra - Le Origini I primi due episodi della serie sono stati visti attualmente da 734mila spettatori medi in Total Audience. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Gomorra – Le Origini, episodio 1 e 2: le anticipazioni della serie prequel
Leggi anche: Gomorra le origini scopri il trailer ufficiale della serie prequel
Gomorra - Le Origini: Ascolti in crescita nel terzo episodio, la serie prequel conquista il pubblico - Il prequel di Gomorra è un successo e supera, per permanenza di spettatori, anche M - comingsoon.it
Gomorra la serie a confronto con i veri volti nella realtà
«La serie avrà una seconda stagione», ha rivelato Marco D’Amore in un’intervista esclusiva a TvBlog, lasciando intendere che ciò che stiamo vedendo è solo il punto di partenza di una nuova fase della saga. "Gomorra – Le origini", andata in onda dal 19 gen facebook
I Sementa set di Gomorra Le Origini. #GomorraLeOrigini ogni venerdì alle 21:15 in esclusiva su Sky. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.