Gomorra – Le Origini episodio 1 e 2 | le anticipazioni della serie prequel

La conclusione di Gomorra ha lasciato migliaia di fan orfani di un prodotto che ha fatto la storia della televisione italiana. Piaccia o meno, infatti, la serie ha riscosso un successo internazionale quasi senza precedenti. Si torna ora in quel mondo ma con un prequel, raccontando la fase precedente la presa del potere. Sguardo rivolto all’innocenza perduta, all’introduzione al male e alla scalata al successo in una società parallela, che vive nell’ombra. Gomorra – Le Origini debutta venerdì 9 gennaio in esclusiva su Sky (visibile anche in streaming su Now). Gli spettatori vengono condotti alle radici della saga, seguendo il racconto della nascita del mito di Pietro Savastano. 🔗 Leggi su Dilei.it

