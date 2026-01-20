Giustizia civile Verona è la più veloce del Veneto | 200 giorni per una causa

A Verona, i processi di giustizia civile si concludono in circa 200 giorni, risultando i più rapidi del Veneto. Tuttavia, i tempi ancora lunghi rappresentano una sfida per la competitività delle imprese locali e influenzano la stabilità economica della regione. Conoscere i tempi medi e le dinamiche del sistema giudiziario è importante per aziende e cittadini che desiderano pianificare con maggiore certezza.

I tempi della giustizia civile continuano a rappresentare una sfida per la competitività del sistema economico, con riflessi diretti sulla stabilità delle imprese del territorio. Secondo gli ultimi indicatori analizzati dall'Ufficio Studi di Confartigianato su dati del Ministero dell'Economia

