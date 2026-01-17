Giustizia civile più veloce a Parma | tra i tribunali migliori d’Italia

Il Tribunale di Parma si distingue come uno dei più efficienti in Italia nel settore della giustizia civile, offrendo tempi di risposta più rapidi rispetto ad altre realtà nazionali. Questa efficienza contribuisce a garantire un servizio più tempestivo e affidabile per cittadini e imprese, consolidando la reputazione della struttura come uno dei punti di riferimento nelle questioni giudiziarie locali.

Il Tribunale di Parma si conferma tra i più efficienti d'Italia per quanto riguarda i tempi della giustizia civile. È quanto emerge dall'analisi territoriale elaborata dal Centro Studi di Confartigianato, che mette in relazione i procedimenti pendenti con quelli definiti nel corso dell'anno. Se la media nazionale del cosiddetto "disposition time" è di 364 giorni, a Parma un procedimento civile si chiude in media in 180 giorni, collocando il tribunale parmense al settimo posto tra i 140 tribunali italiani per rapidità. Il report segnala però che, nel complesso, in Italia la giustizia civile procede ancora a velocità differenti tra Nord e Sud, con tempi medi di 308 giorni nel Centro-Nord contro i 443 giorni nel Mezzogiorno.

