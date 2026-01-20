Giudice Sportivo Serie A | multati Yildiz e Modesto della Juventus Il motivo di queste decisioni

Il Giudice Sportivo della Serie A ha deciso di sanzionare Yildiz e Modesto, rispettivamente calciatore e membro dello staff della Juventus, con una multa a seguito della partita contro il Cagliari. Le motivazioni delle decisioni saranno approfondite nei dettagli ufficiali, che riguardano comportamenti ritenuti non conformi alle norme disciplinari. Si tratta di provvedimenti che evidenziano l’attenzione dell’autorità sportiva nel mantenere la corretta condotta in campo.

di Francesco Spagnolo Giudice Sportivo Serie A, Yildiz e Modesto sono stati multati dopo Cagliari Juve. I motivi della sanzione nei confronti dei due tesserati bianconeri. Il Giudice Sportivo di Serie A ha infatti reso note le proprie decisioni in seguito agli eventi della 21ª giornata, con un focus particolare sulle sanzioni pecuniarie che hanno colpito la Juventus dopo la trasferta di Cagliari. Kenan Yildiz è stato sanzionato con una ammonizione e ammenda di € 2.000,00 per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Ancora più pesante è la sanzione che ha colpito il quadro dirigenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo i recuperi della 16a giornata: doppia squalifica per somma di ammonizioni, multa per ThuramIl Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le decisioni dopo i recuperi della 16ª giornata, inclusi squalifiche, ammende e diffide.

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: multa di 7 mila euro alla RomaIl Giudice Sportivo ha deciso una multa di 7 mila euro alla Roma, a seguito delle recenti controversie.

