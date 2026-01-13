Serie A le decisioni del Giudice Sportivo | multa di 7 mila euro alla Roma

Il Giudice Sportivo ha deciso una multa di 7 mila euro alla Roma, a seguito delle recenti controversie. La ventesima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria della Roma sul Sassuolo per 2-0, consolidando la posizione in classifica e avvicinandosi al Napoli, che ha ancora una partita da recuperare. Questi eventi riflettono l’andamento attuale del campionato e le decisioni che ne influenzano il contesto.

La ventesima giornata di Serie A si è conclusa, con la Roma che ha centrato la seconda vittoria consecutiva, superando 2-0 il Sassuolo, e raggiungendo in classifica il Napoli, che ha però una partita da recuperare. Come ogni settimana, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo riguardo il turno appena terminato, con la società giallorossa che è stata multata di 7 mila euro per somma di ammende a causa del comportamento dei tifosi. Da sottolineare anche la sesta ammonizione del campionato per Hermoso e la seconda di Manu Koné. Il comunicato del Giudice Sportivo. Questo un estratto del comunicato ufficiale dalla Lega Serie A: Ammenda di € 5.

