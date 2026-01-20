Giubileo l’eredità di Roma | 4 miliardi di investimenti 33 milioni di presenze e un modello organizzativo per il futuro

Il Giubileo 2025 ha rappresentato un importante momento di crescita per Roma e l’Italia, con investimenti per 4 miliardi di euro e oltre 33 milioni di visitatori. Questo evento ha lasciato un patrimonio duraturo, contribuendo alla riqualificazione urbana e allo sviluppo di un modello organizzativo che guarda al futuro, consolidando Roma come meta di rilevanza internazionale nel settore del turismo e della cultura.

Roma, 20 gennaio 2026 – Il Giubileo 2025 si chiude lasciando a Roma e all'Italia un'eredità che va oltre l'evento religioso. Infrastrutture, spazi urbani riqualificati e un sistema di accoglienza testato su scala globale raccontano un anno straordinario, reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni centrali e locali. Un investimento che cambia la città. Oltre 4 miliardi di euro sono stati destinati a interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale. Opere pensate non solo per l'evento, ma per il quotidiano della città. Piazza Pia restituisce alla Capitale un nuovo spazio pubblico e una passeggiata scenografica tra le più suggestive al mondo.

