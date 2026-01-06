Fine del Giubileo c’è Mattarella Oltre 33 milioni di fedeli a Roma

Con la chiusura dell’ultima Porta Santa, il Giubileo si conclude ufficialmente, segnando un momento importante per la comunità religiosa e civile. Oltre 33 milioni di fedeli hanno partecipato alle celebrazioni a Roma, testimonianza della vasta adesione e dell’interesse internazionale. Il presidente Mattarella e il governo seguono con attenzione il passaggio, mentre Alfredo Mantovano sottolinea l’efficacia del metodo adottato durante l’evento.

Giubileo, oltre 33 milioni di fedeli a Roma. Il Papa domani chiuderà la Porta Santa, presente Mattarella - Al primo posto, tra i Paesi di provenienza, c'è l'Italia, al secondo gli Stati Uniti. msn.com

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella accanto alla Costituzione: "La Repubblica siamo noi" - Il capo dello Stato pronuncia il classico messaggio dallo Studio della vetrata al Quirinale e chiude il 2025 definendolo "non facile". today.it

Fine del Giubileo 2025. Papa Leone XIV chiude la Porta Santa https://tg.la7.it/vaticano/giubileo-2025-papa-leone-xiv-chiude-porta-santa-06-01-2026-250359 - facebook.com facebook

Fine del Giubileo 2025. Papa Leone XIV chiude la Porta Santa x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.