Fine del Giubileo c’è Mattarella Oltre 33 milioni di fedeli a Roma
Con la chiusura dell’ultima Porta Santa, il Giubileo si conclude ufficialmente, segnando un momento importante per la comunità religiosa e civile. Oltre 33 milioni di fedeli hanno partecipato alle celebrazioni a Roma, testimonianza della vasta adesione e dell’interesse internazionale. Il presidente Mattarella e il governo seguono con attenzione il passaggio, mentre Alfredo Mantovano sottolinea l’efficacia del metodo adottato durante l’evento.
Oggi la chiusura dell’ultima Porta Santa. Alfredo Mantovano: «Il nostro “metodo” funziona». Il Giubileo si conclude ufficialmente oggi, giorno dell’Epifania. Alle 9.30 papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della basilica di San Pietro in Vaticano poi, dopo la messa, alle 12 si affaccerà dalla Loggia centrale della basilica vaticana per la recita dell’Angelus. All’appuntamento sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Laverita.info
