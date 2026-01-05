Giubileo 2025 più di 33 milioni i pellegrini accolti a Roma da 185 paesi

Il Giubileo 2025 a Roma ha accolto oltre 34 milioni di pellegrini provenienti da 185 paesi, rappresentando un importante momento di spiritualità e incontro. Con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro prevista per domani, 6 gennaio, si conclude ufficialmente questa significativa celebrazione, lasciando un’eredità di riflessione e dialogo tra culture diverse.

Ben 34 milioni di pellegrini e un modo di lavorare che ha creato un neologismo. È tempo di bilanci alla vigilia della fine del Giubileo della Misericordia 2025 che si concluderà ufficialmente domani, martedì 6 gennaio, con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro.

