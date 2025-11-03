Leao assist al bacio per Pavlovic e il Milan decolla Ma Rafa resta umile | A disposizione del mister

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, ha fornito ieri sera il primo assist del suo campionato: è risultato quello decisivo per il gol di Strahinja Pavlovic in Milan-Roma 1-0 di 'San Siro'. Ecco le sue parole nel post-partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao, assist al bacio per Pavlovic e il Milan decolla. Ma Rafa resta umile: “A disposizione del mister”

