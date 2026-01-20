Il Giorno della Memoria è l’occasione per riflettere sulle atrocità del passato. La mostra dedicata alla strage dei disabili, perpetrata dai nazisti, offre un’analisi dettagliata di un episodio storico doloroso. Rivolta a un pubblico adulto e adolescente, presenta contenuti impegnativi, ricordando l’importanza di non dimenticare per prevenire simili tragedie in futuro.

Una mostra cruda, che sviscera nel dettaglio l’infame piano di sterminio nazista delle persone affette da disabilità psichiche e fisiche, e che può essere scioccante per i suoi contenuti, tanto che "tendiamo a presentarla dalla terza media in avanti, anche perché non si è avuto nessuna pietà neanche nei confronti dei bambini". Proprio su di loro il sistema è stato "ancora più perverso, perché alle famiglie veniva mandata a casa una lettera dove si diceva ‘prenderemo tuo figlio e lo porteremo in una clinica, lo cureremo’, ma di fatto lo ammazzavano". È con queste premesse che l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ospita ’Perché non accada mai più - Ricordiamo’ nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria, che ripercorre le tappe del famigerato Aktion T4, nome in codice dato al programma nazista di eutanasia dei disabili introdotto prima ancora dei campi di sterminio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giorno della memoria, la mostra. I nazisti e la strage dei disabili

Giorno della Memoria, "Senza ritorno": l’odissea dei bolognesi che sono stati trasportati nei lager nazistiIn occasione del Giorno della Memoria 2026, il Comune di Bologna presenta la mostra

Giorno della memoria, la mostra: “Perché non accada mai più - Ricordiamo”Il Giorno della Memoria è un’occasione per riflettere sulle atrocità del passato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Cotignola: lo spettacolo 'Radici' per il Giorno della memoria - 45 nell’aula magna della scuola media Luigi Varoli. msn.com