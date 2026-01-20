Giorno della memoria la mostra I nazisti e la strage dei disabili
Il Giorno della Memoria è l’occasione per riflettere sulle atrocità del passato. La mostra dedicata alla strage dei disabili, perpetrata dai nazisti, offre un’analisi dettagliata di un episodio storico doloroso. Rivolta a un pubblico adulto e adolescente, presenta contenuti impegnativi, ricordando l’importanza di non dimenticare per prevenire simili tragedie in futuro.
Una mostra cruda, che sviscera nel dettaglio l’infame piano di sterminio nazista delle persone affette da disabilità psichiche e fisiche, e che può essere scioccante per i suoi contenuti, tanto che "tendiamo a presentarla dalla terza media in avanti, anche perché non si è avuto nessuna pietà neanche nei confronti dei bambini". Proprio su di loro il sistema è stato "ancora più perverso, perché alle famiglie veniva mandata a casa una lettera dove si diceva ‘prenderemo tuo figlio e lo porteremo in una clinica, lo cureremo’, ma di fatto lo ammazzavano". È con queste premesse che l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ospita ’Perché non accada mai più - Ricordiamo’ nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria, che ripercorre le tappe del famigerato Aktion T4, nome in codice dato al programma nazista di eutanasia dei disabili introdotto prima ancora dei campi di sterminio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
