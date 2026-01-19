Giorno della memoria la mostra | Perché non accada mai più - Ricordiamo

Il Giorno della Memoria è un’occasione per riflettere sulle atrocità del passato. La mostra “Perché non accada mai più - Ricordiamo”, promossa dall’Assemblea legislativa, ricorda le vittime con disabilità uccise dai nazisti. Un momento di confronto per mantenere vivo il ricordo e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Giorno della Memoria. L'Assemblea legislativa ricorda la tragedia delle persone con disabilità assassinate dai nazisti.Aktion T4 è il nome in codice dato al Programma nazista di eutanasia rivolto alle persone affette da disabilità psichiche e fisiche. Il programma di eutanasia delle persone.🔗 Leggi su Bolognatoday.it 'Muselmann' - Mostra al Museo della grafica in occasione del Giorno della memoria

In occasione del Giorno della Memoria 2026, il Museo della Grafica presenta la mostra **Svizzera: Balzaretti, 'punire colpevoli, fare in modo non accada mai più'**

In seguito alla tragica vicenda avvenuta in Svizzera, Balzaretti ha sottolineato l'importanza di punire i colpevoli e di prevenire futuri incidenti. Per lui, le vittime sono rappresentanti di tutta la comunità, indipendentemente dalla nazionalità. Questo evento ha suscitato una riflessione sulla necessità di garantire la sicurezza e rafforzare le misure di prevenzione per evitare che simili tragedie si ripetano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Giorno della Memoria 2026 a Torino e in provincia: il programma completo delle celebrazioni e degli eventi - Dalle pietre d'inciampo al tram storico: la città si trasforma in un laboratorio di memoria collettiva Non un semplice anniversario, ma un coro di voci per non dimenticare: Torino si avvicina al Giorn ... torinotoday.it

Programma cerimoniale e culturale in occasione del Giorno della Memoria 2026 Anche quest’anno si conferma il tradizionale programma cerimoniale organizzato annualmente dal Comune di Trieste per l’importante ricorrenza del Giorno della Memoria. Le ce - facebook.com facebook

Il 27 gennaio ricorre il "Giorno della Memoria", dedicato al ricordo delle vittime dell’Olocausto e alla riflessione sugli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Scopri il programma delle iniziative: eventi.comune.torino.it/calendario/gio… #Torino #giornodella x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.