Giorno della memoria la mostra | Perché non accada mai più - Ricordiamo

Il Giorno della Memoria è un’occasione per riflettere sulle atrocità del passato. La mostra “Perché non accada mai più - Ricordiamo”, promossa dall’Assemblea legislativa, ricorda le vittime con disabilità uccise dai nazisti. Un momento di confronto per mantenere vivo il ricordo e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Giorno della Memoria. L'Assemblea legislativa ricorda la tragedia delle persone con disabilità assassinate dai nazisti.Aktion T4 è il nome in codice dato al Programma nazista di eutanasia rivolto alle persone affette da disabilità psichiche e fisiche. Il programma di eutanasia delle persone.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

In occasione del Giorno della Memoria 2026, il Museo della Grafica presenta la mostra

In seguito alla tragica vicenda avvenuta in Svizzera, Balzaretti ha sottolineato l'importanza di punire i colpevoli e di prevenire futuri incidenti. Per lui, le vittime sono rappresentanti di tutta la comunità, indipendentemente dalla nazionalità. Questo evento ha suscitato una riflessione sulla necessità di garantire la sicurezza e rafforzare le misure di prevenzione per evitare che simili tragedie si ripetano.

