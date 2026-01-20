I giorni della Merla segnano un periodo di transizione spesso caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili. In Italia, il clima si presenta variabile, con frequenti piogge e temperature in calo. La situazione rispecchia il confronto tra masse d’aria atlantiche e continentali, che determinano fasi di freddo e temporali intermittenti. Un quadro che richiede attenzione, ma senza eccessivi allarmismi, in un contesto di transizione stagionale.

Roma - Atlantico e gelo continentale si fronteggiano sull’Europa: l’Italia resta in bilico tra fasi instabili, precipitazioni sopra media e solo parziali tentativi invernali. Le proiezioni meteo di lungo termine indicano una fase complessa durante i Giorni della Merla, con l’Italia collocata in una zona di confine tra la circolazione atlantica e il freddo continentale presente sull’Europa orientale. Nel periodo 19-26 gennaio, i modelli descrivono un vero braccio di ferro atmosferico: da un lato le correnti umide nord-atlantiche, dall’altro un vasto serbatoio gelido tra Russia ed Europa orientale, che tuttavia fatica a spingersi verso il Mediterraneo centrale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Giorni della Merla, Italia nel mirino dei modelli: piogge frequenti e freddo a fasi

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraI Giorni della Merla, tradizione che segna gli ultimi giorni di gennaio, si avvicinano anche nel 2026, con date fissate al 29, 30 e 31 gennaio.

