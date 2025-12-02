Meno freddo ma piogge torrenziali Rischio di alluvioni-lampo | 4 regioni nel mirino

Roma, 2 dicembre 2025 - Farà meno freddo, ma le piogge saranno pesanti in diverse regioni. "Una circolazione di bassa pressione centrata sull'area tirrenica sta determinando instabilità diffusa sulle regioni meridionali – scrive 3bmeteo -. Al suo seguito le correnti fresche di matrice atlantica continueranno ad affluire sul Mediterraneo stimolando la formazione di nuovi piccoli vortici. Saranno due nella giornata di mercoledì, uno nei pressi della Sardegna e un altro sullo stretto di Sicilia. Entrambi rinnoveranno piogge e temporali ai due capi della Penisola. Giovedì l'area depressionaria tenderà a mantenersi ancora attiva soprattutto al Sud mentre venerdì si sposterà sulla Grecia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meno freddo, ma piogge torrenziali. “Rischio di alluvioni-lampo: 4 regioni nel mirino”

