Giorgio Marrapodi a capo della Rappresentanza Italiana presso l’Onu

Giorgio Marrapodi è il capo della Rappresentanza Italiana presso l’ONU. La sua posizione sottolinea l’importanza di rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite, promuovendo il multilateralismo come strumento fondamentale per raggiungere obiettivi di pace, sicurezza, sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani. La cooperazione internazionale e il rispetto delle istituzioni sono elementi chiave per affrontare le sfide globali.

"Solo attraverso il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite, ispirato dal principio del multilateralismo efficace, potremo realizzare gli obiettivi di pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e diritti umani. L'Italia continuerà ad impegnarsi in questa direzione, guidata dai principi della Carta Onu": lo dice Giorgio Marrapodi, nuovo ambasciatore e capo Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York.

Marrapodi nominato ambasciatore e capo della rappresentanza all'Onu a Ny - Giorgio Marrapodi ha assunto oggi l'incarico di ambasciatore e capo rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York. Lo rende noto la Farnesina. (ANSA) ... ansa.it

Amb. Marrapodi, 'Italy and Turkey need each other' - Turkey and Italy will always need each other. This was stated by Giorgio Marrapodi, the Italian ambassador to Turkey, who has reached the end of his four-year term. (ANSA) ... ansa.it

Cosa avverrà all’ONU questa settimana La #WeekAhead include: 19/1 Assume il nuovo Rappresentante Permanente d’Italia all’ONU, l'Ambasciatore Giorgio Marrapodi 22/1 Consultazioni del Consiglio di Sicurezza #ONU sul #MedioOriente e x.com