Morto Giorgio Forattini addio al re della satira italiana

Il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, tanto da. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Morto Giorgio Forattini, addio al re della satira italiana

Altri contenuti sullo stesso argomento

Corriere della Sera. . È morto a Milano il vignettista Giorgio Forattini; aveva 94 anni. È stato per molti anni una presenza fissa sulle pagine di Repubblica. È stato l'umorista che ha raccontato e disegnato i personaggi della Prima Repubblica: Andreotti, Craxi (sp - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Giorgio Forattini, morto a Milano il re della satira - È stato l'umorista che ha raccontato e disegnato i personaggi della Prima Repubblica ... Si legge su rainews.it

Addio a Giorgio Forattini, il re della satira con le vignette in prima pagina - Il disegnatore ha pubblicato su 'Paese Sera', 'La Repubblica', 'La Stampa', 'Il Giornale', 'QN', 'L'Espresso' e 'Panorama' ... Da msn.com

Addio a Giorgio Forattini. Le sue vignette hanno fatto la storia della satira - Il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, tanto da guadagn ... Riporta msn.com