L’AMBASCIATORE GIORGIO MARRAPODI PROSSIMO RAPPRESENTANTE PERMANENTE D’ITALIA ALL’ONU

Ambasciatore Giorgio Marrapodi L’ Ambasciatore Giorgio Marrapodi, attualmente Ambasciatore d’Italia in Turchia, assumerà prossimamente le funzioni di Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, in sostituzione dell’attuale Rappresentante Permanente Maurizio Massari, che lascerà la sede il 31 dicembre 2025. L’Ambasciatore Marrapodi ha una lunga esperienza diplomatica, acquisita in ben 35 anni di carriera, e ha prestato servizio, tra l’altro, presso la Rappresentanza diplomatica italiana negli Stati Uniti, a NewYork dal 1994 al 1998, durante la missione a di uno dei nostri più grandi e prestigiosi ambasciatori italiani, qual è stato Paolo Fulci. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

