Gigante di Kronplatz prima manche | il ritorno di Federica Brignone

Federica Brignone torna in pista dopo un infortunio di circa 10 mesi. La sciatrice italiana affronta la prima manche a Kronplatz, dimostrando determinazione e resilienza. Dopo il grave incidente agli Assoluti in Val di Fassa, la sua presenza in gara rappresenta un importante passo avanti nel percorso di recupero. Un ritorno che testimonia il suo impegno e la passione per lo sci alpino.

Coraggio, grinta e grande cuore. A circa 10 mesi dal terribile infortunio agli Assoluti in Val di Fassa, Federica Brignone è tornata a gareggiare in Coppa del Mondo. Nella prima manche del Gigante di Kronplatz, la 35enne azzurra è partita con il pettorale numero 13 chiudendo con il sesto tempo momentaneo (poi settimo poiché superato da Maryna Gasielica-Daniel) ad appena 1.17 secondi dalla leader svedese Sara Hector. La Tigre di La Salle ha spinto il possibile anche sulla gamba reduce dall’infortunio, dimostrando di essere come prevedibile distante dal suo solito ritmo, ma testimoniando di non aver perso la classe mettendosi alle spalle talentuose sciatrici come Lena Duerr, Paula Moltzan, Valerie Grenier e Lara Colturi, tuttavia debilitata dalla febbre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

