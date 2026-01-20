Nel porto di Genova, sono state sequestrate oltre 47.000 stecche di sigarette Marlboro di contrabbando provenienti da Singapore. L’operazione, condotta dal Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato al sequestro di quasi dieci tonnellate di prodotto illecito, contribuendo alla tutela del mercato e alla lotta contro il contrabbando di tabacchi.

Quasi dieci tonnellate di sigarette in contrabbando da Singapore. È la quantità di merce sequestrata dai funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova e dai finanzieri del Comando provinciale di Genova. Un’operazione effettuata nel porto di Genova Prà. L’attività, spiega la Gdf, «è il risultato di un intenso lavoro di analisi e controllo documentale effettuato sulle rotte commerciali che collegano il continente asiatico con il bacino portuale genovese, crocevia dei flussi commerciali per il nord Italia e l’Europa». L’ingente quantitativo è stato scoperto in un container proveniente da Singapore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Genova, sequestrate più di 47mila stecche di Marlboro di contrabbando da Singapore

Contrabbando di tabacchi lavorati all'estero, sequestrate oltre 520 steccheDurante un’attività di monitoraggio presso l’aeroporto internazionale di Catania Fontanarossa, militari della Guardia di Finanza e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre 520 stecche di tabacchi lavorati all’estero.

Leggi anche: Marlboro di contrabbando, sequestrate oltre 9 tonnellate di 'bionde'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

#OltremareNews Sequestrate oltre due tonnellate di cocaina in porto a Genova. L'operazione della Finanza e delle Dogane - facebook.com facebook

Oltre 20 mila borse di lusso contraffatte sono state sequestrate da #ADMgov e @GDF al Porto di Genova. Le borse riportavano il marchio contraffatto di noti brand. Sanzionati gli importatori. adm.gov.it/portale/docume… #VogliamoTutelarvi x.com