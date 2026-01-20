Genoa dal Feyenoord è arrivato Justin Bijlow
Justin Bijlow, portiere olandese classe 1998, è a Genova per sostenere le visite mediche in vista della firma con il Genoa. L’accordo, ancora da ufficializzare, prevede un contratto fino a giugno con opzione per rinnovi successivi. Il trasferimento rappresenta un passo importante per il club in vista della nuova stagione.
