Genoa niente Perin | arriva Bijlow dal Feyenoord

Il Genoa annuncia l'acquisto di Justin Bijlow dal Feyenoord, completando così il reparto portieri dopo aver rinunciato a Perin e Bento. La società rossoblù ha scelto un nuovo elemento per rafforzare la porta, chiudendo ufficialmente la sessione di mercato in questa posizione. La scelta di Bijlow rappresenta un'opzione strategica per il club in vista della stagione in corso.

Il Genoa chiude la ricerca del nuovo portiere. Dopo i tentativi non andati a buon fine per Perin e Bento, il club rossoblù ha definito l’operazione per Justin Bijlow. La notizia arriva da Gianluca Di Marzio: blitz di mercato del Genoa, che si prepara ad accogliere il classe 1998 a titolo definitivo. Bijlow era in scadenza con il Feyenoord e il trasferimento si chiude con un piccolo indennizzo. Le parti hanno già definito gli ultimi dettagli. Nelle prossime ore il portiere è atteso per le visite mediche, passaggio che precederà l’ufficialità dell’operazione. Un innesto immediato per sistemare la porta e dare certezze allo staff tecnico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Calciomercato Genoa, niente Perin: scelto il nuovo portiere! Chi arriverà alla corte di De Rossi. Trattativa in fase avanzataIl Genoa sta finalizzando la scelta del nuovo portiere in vista della campagna di calciomercato in corso.

