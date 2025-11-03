Ogni squadra di calcio felice, specularmente alle famiglie di Tolstoj, è felice a modo suo, mentre le squadre infelici si assomigliano tutte. Dunque quello di Genoa-Cremonese non solo è stato un film ben noto ai genoani, ma una micro-parabola universale dello psicodramma calcistico. Il catino elettrico dello stadio che prima del fischio finale trasmette la scossa delle grandi occasioni, ma di un’elettricità gelida, nervosa, carica di angoscia; l’allenatore avversario, Davide Nicola, che come il demone di It ha le sembianze di uno di famiglia ma le usa per fare giochetti mentali con le più profonde paure dei genoani, rinunciando a schierare in porta il Silvestri eccellente di questo inizio campionato pur di sbattere Audero in faccia a uno stadio già nevrastenico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il Genoa è arrivato all'apocalisse in un lampo. Come?