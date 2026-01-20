GEDI si riapre il gioco con un’ offerta segreta da 240 milioni

GEDI, il gruppo editoriale che comprende testate come La Repubblica e La Stampa, ha recentemente riaperto la discussione sulla vendita, grazie alla presentazione di un’offerta segreta da 240 milioni di euro. Questa mossa conferma che il processo di cessione non è stato ancora concluso e che l’azienda rimane aperta a eventuali sviluppi futuri nel settore dell’editoria e dei media.

. L’emersione dell’offerta da 240 milioni chiarisce un punto decisivo: la vendita del gruppo editoriale GEDI, che controlla testate come la Repubblica, La Stampa, radio e asset digitali, non è affatto chiusa. Sul tavolo di GEDI emerge ora un’offerta da 240 milioni di euro, superiore di dieci milioni rispetto a quella presentata dai potenziali acquirenti greci. La proposta, rimasta finora coperta da riservatezza, risale al 19 dicembre e punta all’acquisto del 100% del gruppo, senza spezzatini né scorpori di asset strategici. La notizia riaffiora proprio mentre la trattativa esclusiva tra Exor e il gruppo ellenico si avvicina alla scadenza di fine gennaio, alimentando l’idea di una partita tutt’altro che definita. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Gedi, spunta l’offerta da 240 milioni: era sul tavolo da dicembre e supera i greciGedi ha presentato un'offerta da 240 milioni di euro, superando di dieci milioni quella proposta dai potenziali acquirenti greci.

Leonardo Maria Del Vecchio e l’offerta per Gedi respinta da Elkann: «140 milioni e sono pronto a rilanciare»Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato di aver offerto 140 milioni di euro per acquisire Gedi, rispettando le scadenze stabilite dall'offerente.

