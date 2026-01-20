Gedi ha presentato un'offerta da 240 milioni di euro, superando di dieci milioni quella proposta dai potenziali acquirenti greci. L'offerta, sul tavolo da dicembre, rappresenta un passo importante nelle trattative in corso. La cifra evidenzia l'interesse dell'azienda nel consolidare la propria posizione nel settore e apre nuove prospettive per il futuro.

Sul tavolo di Gedi c’era un’offerta da 240 milioni di euro: d ieci milioni più di quella per cui trattano i potenziali acquirenti greci. E a quanto pare è ancora valida. Emerge solo adesso che oltre quella fatta solo per La Stampa l’imprenditore italo-canadese Andrea Iervolino aveva inviato anche una proposta formale e vincolante a John Elkann per acquistare il 100% del perimetro industriale ed editoriale del gruppo: quotidiani, radio e asset digitali, senza spezzatini né scorpori. Nelle ultime 48 ore si erano diffusi anche rumors incontrollati su possibili mosse di Leonardo Maria Del Vecchio, i l figlio del patron di Luxottica che a dicembre aveva tentato senza successo di acquistare il gruppo, offrendo 140 milioni di euro, ma la cui offerta è stata respinta da John Elkann, portandolo poi a entrare nel capitale de Il Giornale con il 30%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gedi, spunta l’offerta da 240 milioni: era sul tavolo da dicembre e supera i greci

Leonardo Maria Del Vecchio e l’offerta per Gedi respinta da Elkann: «140 milioni e sono pronto a rilanciare»Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato di aver offerto 140 milioni di euro per acquisire Gedi, rispettando le scadenze stabilite dall'offerente.

Gedi ai greci entro febbraio, e andrà anche La Stampa per cui manca una vera offertaLa trattativa tra Exor di John Elkann e Antenna Group di Theodore M.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

L'audizione del sottosegretario Barachini su gruppo editoriale GEDI, intervista a Federico Mollicone; Alle società degli influencer di Gedi prestiti illeciti per 30 milioni.

GEDI, spunta l’offerta da 240 milioni: era sul tavolo da dicembre e supera i greci - L’offerta per il 100% del gruppo era stata formalizzata a Elkann il 19 dicembre da TAIC Funding LLC coperta da riservatezza: il rilancio ora, se la trattativa esclusiva con i greci dovesse fallire ... ilfattoquotidiano.it

Presentata un’offerta da €22,5 milioni per comprare La Stampa. Ma Elkann la rifiuta - John Elkann respinge un'offerta da 22,5 milioni di euro per l'acquisizione del quotidiano La Stampa. GEDI continuerà le trattative solo con due società selezionate. Ecco chi voleva comprare. msn.com

La comica Geppi Cucciari sul palco dell'Auditorium, in un monologo dedicato ai 50 anni di Repubblica, fa il suo ingresso a ritmo di sirtaki, la danza tradizionale greca, ironizzando sulla trattativa per la cessione del gruppo Gedi a un imprenditore greco, poi leg - facebook.com facebook

Inchiesta sui finanziamenti sospetti concessi da Banca Progetto: spunta la spa dei social su cui han puntato gli Elkann. Nel decreto di perquisizione, contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. di Giacomo Amadori x.com