Leonardo Maria Del Vecchio e l’offerta per Gedi respinta da Elkann | 140 milioni e sono pronto a rilanciare

Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato di aver offerto 140 milioni di euro per acquisire Gedi, rispettando le scadenze stabilite dall'offerente. Tuttavia, l'offerta è stata respinta da John Elkann, lasciando aperta la possibilità di un rilancio. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni e delle trattative tra le parti coinvolte nel gruppo editoriale.

«Ho messo sul piatto 140 milioni per investire e rilevare il Gruppo Gedi e lo ho fatto rispettando la tempistica dettata dall’offerente. Ero pronto a rilanciare ancora. Ma la proprietà di Gedi alla fine ha fatto una scelta diversa. Che rispetto». Leonardo Maria Del Vecchio, azionista con il 12,5% di Delfin, la holding a capo dell’impero che ruota intorno a EssilorLuxottica con la sua Lmdv Capital, dice al Sole 24 Ore di aver presentato un’offerta al gruppo Gedi, la società editoriale che possiede La Repubblica e La Stampa, mentre era in corso la trattativa con il gruppo Antenna dell’armatore greco Theo Kyriakou, che conta un socio finanziario forte come il fondo sovrano dell’ Arabia Saudita, Pif. 🔗 Leggi su Open.online

