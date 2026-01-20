Gas Sales Bluenergy via alla prevendita per le gare contro Soria e Cisterna

A partire da martedì 20 gennaio, sono disponibili i biglietti in prevendita per le prossime partite casalinghe di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Si tratta del ritorno degli Ottavi di Finale contro Rio Duero Soria, in programma mercoledì 28 gennaio alle 20:30 al PalabancaSport, e della sfida contro Cisterna Volley. È possibile assicurarsi il proprio posto per queste occasioni sportive.

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1955 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2004 compreso e successivi). Per gli studenti universitari, che dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 10 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino e potranno essere acquistati agli sportelli Gas Sales Energia o gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza. Per le società sportive il prezzo del biglietto è 10 euro per gli adulti e 5 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno esclusivamente essere richiesti inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

