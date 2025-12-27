La Gas Sales Bluenergy chiude l’anno contro Modena | via alla prevendita
Continua a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara con Valsa Group Modena che si giocherà al PalabancaSport martedì 30 dicembre (ore 19,30) valida per i Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega.Ultima gara del 2025 per i biancorossi, una gara da dentro o. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
