Garlasco Rita Cavallaro | Il movente potrebbe essere nel computer di Chiara

A Garlasco, le indagini sulla morte di Chiara Poggi si concentrano ora sui computer di Chiara e di Alberto Stasi. Dopo le analisi dattiloscopiche e genetiche, le verifiche informatiche rappresentano un nuovo passo nel procedimento, con Rita Cavallaro che suggerisce un possibile movente legato al computer di Chiara. La scoperta potrebbe offrire nuovi elementi per chiarire le dinamiche del caso.

Improvvisamente, dopo le analisi dattiloscopiche e genetiche, al centro dell'indagine di Garlasco ci sono finiti i computer: quello di Chiara Poggi e quello di Alberto Stasi. Il tutto ha subito un'accelerazione quando gli avvocati della famiglia Poggi, parte offesa (e non ancora civile) in questo procedimento, hanno annunciato di voler chiedere l'incidente probatorio sul computer di Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Garlasco e quindi non più processabile per il principio ne bis in idem. Nessuno può essere processato due volte, dice la legge, ma prospettandosi all'orizzonte una richiesta di revisione degli avvocati di Stasi, la famiglia Poggi prepara le sue carte ma il pool di Stasi non resta fermo e ha annunciato che chiederà l'estensione anche al computer della vittima perché, " se un incidente probatorio deve essere promosso, infatti, alla luce delle nuove indagini in corso, è proprio su questo computer e non certo su quello di Alberto Stasi, che non potrà in nessun caso essere riprocessato e che, peraltro, è già stato oggetto di decine di consulenze e persino di due perizie, tutti documenti in atti ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Garlasco, un altro inedito. C’è un video di Sempio nel computer di Chiara

Leggi anche: Garlasco, il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara. La difesa: «Contatto indiretto». Gli inquirenti: movente ricostruito nel dettaglio

