Garlasco un altro inedito C’è un video di Sempio nel computer di Chiara

GARLASCO (Pavia) Nel video, pare realizzato da Marco Poggi, si riconosce l'amico Andrea Sempio. Un video 'inedito', presente nel computer di Chiara Poggi, visualizzato con un accesso il giorno dopo il delitto. È stato mostrato ieri sul canale YouTube Bugalalla Crime, seconda esclusiva dopo le foto con Sempio nel pomeriggio del 13 agosto 2007 fuori dalla villetta di via Pascoli. Il video, sempre esistito agli atti, ora assume chiavi di letture diverse, alla luce dell'indagine riaperta dalla Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara a Garlasco, con indagato appunto Sempio. La youtuber Francesca Bugamelli spiega che il video è stato registrato il 13 marzo 2007 alle 21.

