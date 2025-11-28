Garlasco il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara La difesa | Contatto indiretto Gli inquirenti | movente ricostruito nel dettaglio
Sotto le unghie di Chiara Poggi un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio. Verso la richiesta di rinvio a giudizio a inizio 2026. Tutte le accuse svelate in primavera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Caso Garlasco: Dna, scontrino e telefonate, gli indizi contro Sempio. I punti a favore dei pm di Pavia che hanno riaperto le indagini #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco, la nuova perizia conferma Dna compatibile con quello di #Sempio. La difesa: 'è la prova di un contatta indiretto' ? Valentina Iannicelli Vai su X
Garlasco e la bomba su Andrea Sempio: DNA su Chiara Poggi compatibile con il suo - La perizia genetica via PEC conferma la compatibilità del DNA su Chiara Poggi con Andrea Sempio, aprendo il dibattito del 18 dicembre. Come scrive panorama.it
Delitto di Garlasco, il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. La difesa: «Contatto indiretto». Gli inquirenti: movente ricostruito nel dettaglio - Sotto le unghie della vittima un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio. Da msn.com
Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Si legge su affaritaliani.it