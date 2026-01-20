Garlasco perché Chiara è morta | La perizia svela il movente

Il caso di Chiara Poggi a Garlasco ha suscitato grande attenzione, con la perizia che ora chiarisce il movente dell’omicidio. La sentenza su Alberto Stasi, accusato del delitto, rappresenta un momento chiave nel procedimento giudiziario. In questa analisi si approfondiscono i dettagli emersi e le implicazioni della relazione tra le prove e la responsabilità. Un quadro obiettivo per comprendere meglio un episodio che ha segnato profondamente la comunità e l’intera nazione.

Alberto Stasi è colpevole o innocente? È la domanda che tutta Italia si pone da mesi, con il caso del delitto di Chiara Poggi che occupa i primi piani dell’agenda setting. C’è chi vede nell’ex-fidanzato di Chiara il colpevole e chi invece invoca una revisione di 18 anni di processi e condanne. E questa volta la battaglia non è più solo nelle aule di tribunale: è diventata guerra tra avvocati, con colpi durissimi tra la difesa e i legali della famiglia della vittima. Da una parte gli avvocati di Stasi, con le parole chiare dei suoi penalisti Giada Bocellari e soprattutto Antonio De Rensis: “Il presunto dato fornito dai legali dei Poggi non risulta affatto confermato e sarebbe irrilevante”, perché non cambia nulla del quadro giudiziario consolidato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Garlasco, il giudice assolse Stasi perché "non aveva un movente e il suo dna non era sulle unghie di Chiara"

