Garlasco il giudice assolse Stasi perché non aveva un movente e il suo dna non era sulle unghie di Chiara

"Non aveva un movente e il suo dna non c'è". Le parole di Stefano Vitelli che assolse Alberto Stasi nel processo in primo grado.

Il giudice Vitelli si prende la scena nel lungo pezzo di trasmissione de Lo Stato delle Cose dedicato come solito da Giletti al caso Garlasco e le sue conclusioni sono di quelle che fanno riflettere: "Quando ti trovi davanti a una obiettiva incertezza, hai il dovere p - facebook.com Vai su Facebook

Sulle varie emittenti e social partecipano da protagonisti consulenti, psicologhe, criminaliste arroganti, avvocati, anziani giornalisti, opinionisti , Generali , opinionisti sul caso #Garlasco, sono tanti, troppi. Unico diretto e credibile il giudice #Vitelli Grande caratte Vai su X

Garlasco, da Giletti il giudice che assolse Stasi: "Il suo Dna non c'è...". Il rebus dei tempi - Da mesi l'Italia si interroga: c'è un innocente in carcere per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco? Secondo iltempo.it

Garlasco, il giudice Vitelli: «Sentite quanto è ragionevole dubitare che sia stato Stasi a uccidere Chiara Poggi?» - Il magistrato Stefano Vitelli, che pronunciò l'assoluzione in primo grado di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, è tornato sul caso che riaccende il di ... Come scrive msn.com

Delitto di Garlasco: spuntano nuovi dubbi sulla lite tra Stasi e Chiara Poggi - Una di queste è legata alla presunta lite tra Alberto Stasi e Chiara Poggi prima dell'omicidio. newsmondo.it scrive

Garlasco in Tv, il giallo del diario di Sempio: “Ossessionato da Stasi”. La sua reazione - Continuano le indagini dopo la svolta sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi: stasera le ultime news a Lo Stato Delle Cose di Massimo Giletti ... Segnala libero.it

Delitto di Garlasco/ Il giudice Vitelli: “Muschitta attendibile? Il processo a Stasi sarebbe stato inutile” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con l'intervista al giudice Vitelli, ma anche ai due periti informatici Porta e Occhietti ... Segnala ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, il dettaglio sulla “freddezza” di Stasi e la sua pressione arteriosa - Emergono nuovi dettagli poco noti in merito al delitto di Garlasco, l'alibi di Alberto Stasi e la sua "freddezza". Riporta newsmondo.it