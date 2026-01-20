Garlasco ora è scontro tra i legali di Alberto Stasi e della famiglia Poggi | Quella perizia svela il movente Cosa sappiamo
A Garlasco, si intensifica il confronto legale tra gli avvocati di Alberto Stasi e quelli della famiglia Poggi. Recenti perizie hanno rivelato elementi che potrebbero chiarire il movente dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 18 anni fa. La disputa riguarda le nuove indagini richieste dalla famiglia, che hanno riacceso il dibattito sulla ricostruzione dei fatti e sulla responsabilità dell’ex imputato.
Scontro a distanza tra la difesa di Alberto Stasi e i legali della famiglia di Chiara Poggi. I primi puntano il dito contro i nuovi accertamenti chiesti dai genitori della ragazza uccisa 18 anni fa e che svelano un movente. Gli altri replicano che è «doveroso» in vista di un eventuale «giudizio di revisione» della sentenza con cui l'allora fidanzato della vittima sta finendo di espiare 16 anni di carcere per l'omicidio. Alberto Stasi, la difesa cambia strategia: «Nessuna conferma sull’accesso ai file la sera prima del delitto» Garlasco, mistero infinito Il caso del delitto di Garlasco, di nuovo alla ribalta delle cronache quotidiane per via della riapertura dell'indagine - di cui si attende una proroga - con cui la procura di Pavia ha accusato Andrea Sempio e ha dato una nuova ricostruzione, ha di nuovo acceso i toni: da un lato c'è Giada Bocellari, da anni a fianco di Stasi nel proclamare la sua innocenza; dall'altro l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, storico legale della dei genitori di Chiara, i quali, assieme al figlio Marco, da marzo dell'anno scorso si sono ritrovati, loro malgrado, ancora attori in una vicenda che ha riaperto una ferita dolorosa e su cui hanno il diritto all'oblio. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Garlasco, scontro sulla perizia tra le difese. I legali della famiglia Poggi: “Unico dato certo è Dna Stasi e Chiara su alcuni reperti”
Garlasco, legali di Stasi contro perizia avvocati famiglia Poggi su "file pornografici trovati da Chiara su pc Alberto": "Dato non confermato"Gli avvocati di Alberto Stasi hanno ufficialmente contestato le conclusioni emerse dai legali della famiglia Poggi riguardo a presunti file pornografici trovati sul computer di Chiara.
Garlasco, il pc torna al centro del caso: scontro tra i legali dei Poggi e la difesa di Stasi - Per i legali di Stasi il dato secondo cui Chiara avrebbe visto i file contenenti materiale pornografico sul pc dell’ex bocconiano è «non confermato» e «irrilevante» ... panorama.it
Parla Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi: Ecco perché è innocente - 15/12/2025
Delitto di Garlasco, scontro tra difesa Stasi e legali Poggi sui nuovi accertamenti È scontro tra la difesa di Stasi e quella della famiglia Poggi. Un muro contro muro che si riaccende a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, con il caso di Garlasco tornato sta facebook
#Garlasco, scontro tra le difese, ecco il comunicato dei legali di Alberto Stasi #Mattino5 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.