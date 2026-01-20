Garlasco ora è scontro tra i legali di Alberto Stasi e della famiglia Poggi | Quella perizia svela il movente Cosa sappiamo

A Garlasco, si intensifica il confronto legale tra gli avvocati di Alberto Stasi e quelli della famiglia Poggi. Recenti perizie hanno rivelato elementi che potrebbero chiarire il movente dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 18 anni fa. La disputa riguarda le nuove indagini richieste dalla famiglia, che hanno riacceso il dibattito sulla ricostruzione dei fatti e sulla responsabilità dell’ex imputato.

Scontro a distanza tra la difesa di Alberto Stasi e i legali della famiglia di Chiara Poggi. I primi puntano il dito contro i nuovi accertamenti chiesti dai genitori della ragazza uccisa 18 anni fa e che svelano un movente. Gli altri replicano che è «doveroso» in vista di un eventuale «giudizio di revisione» della sentenza con cui l'allora fidanzato della vittima sta finendo di espiare 16 anni di carcere per l'omicidio. Alberto Stasi, la difesa cambia strategia: «Nessuna conferma sull’accesso ai file la sera prima del delitto» Garlasco, mistero infinito Il caso del delitto di Garlasco, di nuovo alla ribalta delle cronache quotidiane per via della riapertura dell'indagine - di cui si attende una proroga - con cui la procura di Pavia ha accusato Andrea Sempio e ha dato una nuova ricostruzione, ha di nuovo acceso i toni: da un lato c'è Giada Bocellari, da anni a fianco di Stasi nel proclamare la sua innocenza; dall'altro l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, storico legale della dei genitori di Chiara, i quali, assieme al figlio Marco, da marzo dell'anno scorso si sono ritrovati, loro malgrado, ancora attori in una vicenda che ha riaperto una ferita dolorosa e su cui hanno il diritto all'oblio. 🔗 Leggi su Leggo.it

Garlasco, legali di Stasi contro perizia avvocati famiglia Poggi su "file pornografici trovati da Chiara su pc Alberto": "Dato non confermato"Gli avvocati di Alberto Stasi hanno ufficialmente contestato le conclusioni emerse dai legali della famiglia Poggi riguardo a presunti file pornografici trovati sul computer di Chiara.

