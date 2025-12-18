La genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Andrea Sempio, ribadisce che i risultati dell'incidente probatorio non evidenziano elementi che possano collegare Sempio al crimine di Chiara Poggi. Un'ulteriore analisi che non sembra modificare la posizione dell'indagato, lasciando intatto il focus delle indagini e delle accuse.

© Tgcom24.mediaset.it - La genetista Baldi: "Non ci sono elementi che mettano Sempio sulla scena del crimine"

Secondo la genetista Marina Baldi, che collabora con la difesa di Andrea Sempio, i risultati dell'incidente probatorio non cambiano nulla per quanto riguarda la possibile colpevolezza dell'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Leggi anche: Sempio incontra genetista Baldi a Roma

Leggi anche: Caso Garlasco, Sempio sceglie la genetista Marina Baldi consulente della difesa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso Garlasco, domani l'incidente probatorio. Difesa Sempio prepara la battaglia: Dna non affidabile.

Delitto di Garlasco: bufera sull’uscita infelice in tv della genetista Baldi, cosa ha detto - Sta generando molte polemiche una battuta infelice delle genetista Baldi sul delitto di Garlasco fatta in tv a 'Storie italiane'. newsmondo.it

Delitto di Garlasco, Baldi: “Ecco come ha lavorato De Stefano”/ Taccia: “Sempio dai Poggi il 4 agosto” - Il delitto di Garlasco a Quarto Grado con la parola della difesa di Andrea Sempio capitanata da Marina Baldi e Angela Taccia: cosa hanno detto ... ilsussidiario.net