Il Dna di Sempio? È solo un altro indizio ma non basta per la svolta Parla il genetista del caso Yara

GARLASCO (Pavia) - Giorgio Portera, genetista forense, si è occupato di vicende epocali come la scomparsa, rimasta un enigma, di Emanuela Orlandi e della morte di Yara Gambirasio, il mistero irrisolto dell'omicidio di Gianna Del Gaudio a Seriate, nella Bergamasca, il caso del maratoneta Alex Schwazer, assolto dalle accuse di doping. La perizia sul Dna di Sempio e tutte le domande senza risposta: dov'erano le tracce? A quando risalgono? Contatto o contaminazione? Dottor Portera, quale è la conclusione scientifica e quale ritiene che sia la possibile valenza processuale della perizia Albani? "Lo sforzo di questa perizia è stato di superare la perizia De Stefano, eseguita nel processo d'appello bis, nel 2014, che si concluse con la condanna di Alberto Stasi a sedici anni di carcere.

