garlasco continua lo scontro tra la difesa di stasi e i legali dei poggi

A Garlasco, si intensifica lo scambio tra la difesa di Alberto Stasi e i legali dei Poggi. Dopo la pubblicazione dei risultati degli accertamenti da parte della famiglia Poggi, le parti continuano a confrontarsi, evidenziando posizioni divergenti sul movente del caso. La vicenda rimane sotto attenta osservazione, mentre si approfondiscono gli aspetti investigativi e le implicazioni legali.

Prosegue il botta e risposta tra i legali della famiglia Poggi e quelli di Alberto Stasi dopo che i primi hanno rivelato i risultati degli accertamenti che, a loro dire, svelerebbero il movente. Infatti, secondo gli approfondimenti informatici richiesti dai genitori di Chiara, la ragazza avrebbe scoperto i file pornografici sul computer di Stasi la sera prima di essere uccisa. «Un condannato che non potrà essere processato nuovamente». Dopo aver definito ieri il dato come «non confermato» e «irrilevante», l’avvocato di Stasi, Giada Bocellari, ha affermato che si tratta del «continuo tentativo» di coloro che seguono «le persone offese, di ricerca, mediante pubblici annunci, di asserite nuove prove contro un condannato che in nessun caso potrà essere processato nuovamente». 🔗 Leggi su Panorama.it

Garlasco, il pc torna al centro del caso: scontro tra i legali dei Poggi e la difesa di StasiA Garlasco, il ruolo del computer di Alberto Stasi torna al centro del dibattito legale.

Garlasco, è scontro sui pc tra i legali di Stasi e dei Poggi. "Estendere analisi forense al computer di Chiara"A Garlasco, il confronto tra i legali di Stasi e dei Poggi si concentra sull’analisi forense del computer di Chiara, coinvolto nel caso del delitto del 2007.

