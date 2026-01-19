Garlasco è scontro sui pc tra i legali di Stasi e dei Poggi Estendere analisi forense al computer di Chiara

A Garlasco, il confronto tra i legali di Stasi e dei Poggi si concentra sull’analisi forense del computer di Chiara, coinvolto nel caso del delitto del 2007. La discussione riguarda l’accesso ai dati digitali dell’ex studentessa e il ruolo che tali informazioni potrebbero avere nelle indagini. La disputa evidenzia l’importanza delle perizie informatiche nel chiarire i fatti e appurare eventuali responsabilità, mantenendo un approccio tecnico e obiettivo.

Si preannuncia una battaglia a colpi di consulenze tra i legali di Alberto Stasi e quelli della famiglia Poggi per fare chiarezza sugli accessi ai dati contenuti sul pc dell'ex studente bocconiano da parte di Chiara alla vigilia del delitto, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Secondo i giudici della Cassazione, che condannarono in via definitiva l'allora 24enne a 16 anni di carcere per aver ucciso la fidanzata, su quel computer sarebbe rintracciabile il movente (mai accertato) dell'omicidio. Motivo per il quale, a novembre del 2025, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno commissionato all'ingegner Paolo Reale e agli informatici Nanni Bassetti e Fabio Falleti una nuova analisi sul dispositivo al centro dei tre processi di merito e compromesso, all'epoca, dalle manovre maldestre degli investigatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A Garlasco, il ruolo del computer di Alberto Stasi torna al centro del dibattito legale. I legali della famiglia Poggi affermano che Chiara avrebbe scoperto file compromettenti sul computer, mentre la difesa di Stasi sottolinea l’irrilevanza di tali elementi. La discussione si concentra sulla rilevanza e sulla validità delle prove informatiche, in un contesto giudiziario che prosegue senza decisioni definitive.

Caso Garlasco, legali Poggi: “Nuove analisi confermano che Chiara trovò file porno sul pc di Alberto Stasi”

La difesa della famiglia Poggi ha comunicato che nuove analisi informatiche confermerebbero come Chiara Galli abbia accesso, la sera prima della sua morte, alla cartella del computer di Alberto Stasi contenente file pornografici catalogati per genere. Questi risultati approfondiscono il caso Garlasco, aggiungendo dettagli sulla possibile connessione tra Chiara e i file presenti sul computer di Stasi.

