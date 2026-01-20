A Bergamo, si prospetta un possibile cambiamento nelle aziende partecipate della Provincia, con ripercussioni che potrebbero coinvolgere anche il panorama politico locale. Questa eventualità solleva interrogativi sul futuro delle strutture coinvolte e sull’impatto per il Partito Democratico. Un’analisi attenta delle dinamiche in corso è fondamentale per comprendere le possibili conseguenze di un eventuale effetto domino.

Bergamo. Presto si potrebbe verificare un fragoroso terremoto nelle aziende partecipate della Provincia di Bergamo. La composizione della maggioranza, che ora è costituita dalla collaborazione tra il centrodestra e il centrosinistra, potrebbe cambiare significativamente con le prossime elezioni provinciali generando un effetto domino sui vertici delle società di cui l’ente detiene una quota di capitale. Il sindaco di Romano di Lombardia ed esponente di Forza Italia, Gianfranco Gafforelli, ha ricevuto l’investitura dei partiti di centrodestra come loro candidato presidente: la decisione, che era già nell’aria è arrivata nei giorni scorsi durante un vertice di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia tenuto nella sede del Carroccio, a Gorlago.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Elezione regionale in Spagna: un possibile “effetto domino” mette a rischio i Socialisti

Urbanistica, sgambetto a Mezzetti. Effetto domino sulla segreteria Pd. Spunta Costi, Paradisi può attendereL'articolo analizza le tensioni interne al Partito Democratico, con il recente confronto sulla leadership provinciale e le dinamiche che coinvolgono i protagonisti come Mezzetti, Paradisi e Costi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gafforelli in provincia? Il possibile effetto domino sulle partecipate: trema il Pd - Il calendario delle scadenze delle cariche è fitto: dalle scelte del presidente sarà possibile scorgere il profilo che adotterà nel caso vincesse le elezioni alla guida della coalizione di centrodestr ... bergamonews.it