Oggi in Extramadura, una regione a sud-ovest della Spagna, si tengono le lezioni regionali. Quello di oggi rappresenta un test cruciale per il primo ministro Pedro Sánchez, un’elezione che arriva in un momento di crisi per il governo nazionale. Un governo che è stato Socialista (PSOE) per 36 degli ultimi 42 anni, si sta mostrando instabile a causa di scandali giudiziari e politici. Il Partito Popolare attualmente in vantaggio. L’inizio dell’instabilità è partita dall’estate scorsa quando, diverse figure significative del governo, sono state coinvolte in un caso di corruzione. Tra le figure coinvolte figura José Luis Ábalos, l’ex ministro dei Trasporti, attualmente in carcere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elezione regionale in Spagna: un possibile “effetto domino” mette a rischio i Socialisti

Leggi anche: Effetto domino, Allegri ci mette lo zampino e chiude il colpo: Juve spiazzata

Leggi anche: "Stipendi non pagati, tagli ai servizi e rischio di un effetto domino sulle cooperative alla Asl di Chieti": la denuncia di Taglieri (5 stelle)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scandalo corruzione e molestie in Spagna: Sanchez esclude il rimpasto chiesto dalla vicepremier Diaz.

Elezione regionale in Spagna: un possibile "effetto domino" mette a rischio i socialisti - L'articolo Elezione regionale in Spagna: un possibile “effetto domino” mette a rischio i Socialisti proviene da Metropolitan Magazine. msn.com