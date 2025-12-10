Urbanistica sgambetto a Mezzetti Effetto domino sulla segreteria Pd Spunta Costi Paradisi può attendere

L'articolo analizza le tensioni interne al Partito Democratico, con il recente confronto sulla leadership provinciale e le dinamiche che coinvolgono i protagonisti come Mezzetti, Paradisi e Costi. La ricerca di un nome condiviso si scontra con le tensioni e gli interessi di vari membri, riflettendo le sfide di un'organizzazione in cerca di stabilità e unità.

Massimo Paradisi, e chi lo sostiene, scalpita. Ma nell'ultima segreteria Pd è passata la linea di un nome quanto più possibile condiviso, una spasmodica caccia a chi, come segretario provinciale, possa mettere d'accordo tutti. Gli occhi sono puntati sulla consigliera regionale ed ex sindaco di Formigine Maria Costi, considerata dai Dem riserva della Repubblica quando le crisi toccano i livelli di guardia. Ma questa è la conclusione. Rimettiamo prima in fila i fatti. L'ultimo capitolo del dramma interno è stata la collisione in Consiglio comunale sull'urbanistica con il maxi-emendamento sulle manifestazioni di interesse (più Edilizia residenziale, più verde) presentato da Avs e soprattutto dal Partito democratico per bocca del suo capogruppo Diego Lenzini che ha stravolto la delibera di partenza: alcuni lo interpretano come la 'guerra' proseguita con altri mezzi fra Massimo Mezzetti e Gian Carlo Muzzarelli.

